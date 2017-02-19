NBA》再提「宿敵論」詹皇：我跟柯瑞才不是

詹姆斯（左）、柯瑞。（資料照，USA Today Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士與騎士連兩季於冠軍賽交手，也營造出雙方為宿敵的氛圍，不過身為騎士頭號球星的「詹皇」詹姆斯卻不這麼想，今天受訪時他再度強調，與勇士一哥柯瑞並沒有對立的情況。

「我跟柯瑞（Stephen Curry）才不是宿敵」詹姆斯（LeBron James）今積極為即將到來的明星賽備戰，明天將與柯瑞領軍的西部明星隊交手，「宿敵」話題又再度被挑起，「你們不能這樣比較，真正的宿敵應該是要像強森（Magic Johnson）和博德（Larry Bird）、北卡州大和杜克、俄亥俄州大和密西根州大那樣，而不是LeBron跟Steph。」

詹姆斯在今年1月時曾表示，他認為騎士和勇士並非宿敵，而他與勇士的重要球星柯瑞，當然也不是，「這樣講就太不尊重其他三個（詹姆斯所舉的宿敵的例子）了，我們沒辦法跟他們放在一起比，我們過去交手次數還不夠多，但或許未來會吧！就等著看，但還是不能把我們跟傳統的宿敵組合做比較。」

詹皇強調，這個周末是明星賽，要大家把競爭、宿敵這些話題先擺在一邊，好好享受這場籃球饗宴，「這禮拜不談競爭，這個周末是屬於球迷的，讓他們好好享受一下全明星賽，什麼季後賽、競爭的話題，就等例行賽開始再說。」