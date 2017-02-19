NBA》明星周傳好消息！8月將再度舉行非洲賽

NBA總裁席爾瓦。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方今正式宣布8月將在南非約翰尼斯堡舉行NBA非洲賽，預計將由擁有剛果國籍的魔術中鋒畢勇伯 （Bismack Biyombo）與金塊後衛穆迪耶（Emmanuel Mudiay）領軍非洲隊，對上拓荒者麥考倫（C.J. McCollum）率領的世界隊。

2015年NBA非洲賽首度在約翰尼斯堡舉行，此次將再度前往南非， NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）表示，「非洲的籃球發展已有爆炸性的成長，為了讓全世界的球迷都能有真實的NBA體驗，我們義不容辭。」

雖8月仍處於休季期間，不過仍將由聯盟中的非裔球員組成非洲隊，對決拓荒者後衛麥考倫領軍的世界隊。

魔術中鋒畢勇伯。（資料照，美聯社）

金塊後衛穆迪耶。（資料照，法新社）