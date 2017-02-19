MLB》洋基得了便宜還賣乖 最操強投不爽了

畢坦西斯。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕洋基牛棚投手畢坦西斯日前打輸薪資仲裁，最終僅能拿到300萬美元（約新台幣9225萬）的年薪。不過最令畢坦西斯不滿的並非打輸仲裁，而是球團高層對他的冷嘲熱諷，讓他備受委屈，並直言這一切太不公平。

畢坦西斯（Dellin Betances）在仲裁時，提出年薪500萬美元，但球團則僅願意支付300萬美元，最終由球團勝出。《ESPN》報導指出，洋基總裁萊文（Randy Levine）事後仍認為畢坦西斯確實不值500萬美元的價碼，且覺得他（畢坦斯西）遭經紀人利用，「他的經紀人把他在這次的仲裁中，塑造成受害者的模樣，還想以此改變棒球生態，但我真的覺得，他是被經紀人利用，大家都知道，只有最精英的終結者才值500萬美元。」

萊文補充，「就像我先前說的，我不認為他是終結者，如果他是，那我就是太空人了，至於他是不是終結者，一切還是要看數據。」

球團高層的說法，也讓畢坦西斯氣炸，「我本來想把一切都忘了，但直到我聽到萊文的評論，我真的沒辦法接受，他們說經紀人把我塑造成受害者。平常他們（球團）都說有多愛我，但事實上，他們花了近一個半小時批評我，我覺得這一切太不公平。」

畢坦西斯上季出賽73場，拿下12次救援成功，73局當中送出126次三振，防禦率為3.08。