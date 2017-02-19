NBA》KD、魏少還沒和好 老媽們先當一輩子姐妹
2017/02/19 09:37
杜蘭特與魏斯布魯克將在明星賽同隊。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）與魏斯布魯克（Russell Westbrook）將在明星賽同隊，冤家狹路相逢，一舉一動都是外界關注焦點，不過2人的愛恨糾葛似乎沒有影響雙方母親間的情感。
雖然外界關注魏、杜2人的互動，不過「前後任雷帝」間的疙瘩並沒有影響雙方母親的關係，杜蘭特母親汪達（Wanda Durant）今在推特上PO出與魏斯布魯克母親薛農 （Shannon Westbrook）的合照，並標記「一輩子的姐妹」表達2人堅毅情感，也讓外界好奇魏、杜2人究竟在明星賽上會有什麼微妙互動。
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