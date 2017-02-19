NBA》遞補明星賽後沒假可放 甜瓜：有點掃興

甜瓜因替補洛夫假期泡湯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士洛夫（Kevin Love）因膝傷退出明星賽，NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）選擇由「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）頂替，引發巫師射手畢爾（Bradley Beal）不滿，日前抗議表示不懂名單是根據什麼來決定，但遞補入選的安東尼，卻對已經安排好的假期泡湯，感到相當無奈。

安東尼在練習完後說：「老實說，一開始我覺得很掃興，因為我得取消所有安排好的行程，而且沒辦法退款。我與家人討論之後他們都能理解，並告訴我應該要享受這次的機會。」花了大把鈔票預定的旅行告吹，而且無法退款絕對是個不愉快的經驗，但安東尼接著說：「就過去幾年來說，來參與明星賽依舊會找到樂趣，而這幾天過後，我想我找到了！」

與「禪師」傑克森（Phil Jackson）關係緊張，又身陷交易傳聞，種種事件纏繞在甜瓜身上，本來可以暫時遠離球場好好沉澱，沒想到錯失難得的機會，但與畢爾連遞補都沒機會的情況相較，安東尼對於無法退款的抱怨顯得有些不知足。