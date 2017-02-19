籃球》比灌籃大賽好看 16歲高中生飛三公尺爆扣（影音）
2017/02/19 12:28
〔體育中心／綜合報導〕美國南卡州Spartanburg Day高中的前鋒威廉森（Zion Williamson）本月二度上演灌籃秀，年僅16歲卻爆發力驚人，身體素質也相當優異，身高201公分、體重104公斤，頗有「詹皇」詹姆斯（LeBron James）高中時期的霸氣。
一般的單雙手灌籃已不能滿足威廉森，他日前在一場比賽中大秀360度大爆扣、空中接力灌籃、雙手反扣、拉竿爆扣等絕技，甚至還從離籃框將近3公尺處越過兩名防守者飛扣，超驚人彈跳力讓現場觀眾驚呼連連。
相關新聞
- 籃球》他身高僅172公分 竟賞203公分長人大火鍋（影音）
- SBL》台啤B.戴維斯準大三元也沒用 達欣例行賽提前封王
- NBA》超狂地平說 厄文深信「地球是平的」（影音）
- NBA》超扯新髮型讓網友笑翻 回顧林書豪多變髮型（圖輯）
- NBA》R.傑克森又陷交易傳聞 美媒：活塞想與魔術一換二
- NBA》這球犯規？ 巴特勒「罰球」絕殺讓塞隊超不滿（影音）
推薦新聞
-
MLB》狂！連7年開幕戰先發都他 克蕭平隊史紀錄2017/02/19 14:12
-
NBA》國際球員眾多 總裁憂川普種族政策引衝擊2017/02/19 13:09
-
NBA》A.戈登秀空拍機凸槌 溜馬G.羅賓森灌籃大賽稱王2017/02/19 11:33
-
MLB》教士牛棚吊車尾 郭泓志大有機會2017/02/19 11:20
-
NBA》遞補明星賽後沒假可放 甜瓜：有點掃興2017/02/19 11:19