籃球》比灌籃大賽好看 16歲高中生飛三公尺爆扣（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美國南卡州Spartanburg Day高中的前鋒威廉森（Zion Williamson）本月二度上演灌籃秀，年僅16歲卻爆發力驚人，身體素質也相當優異，身高201公分、體重104公斤，頗有「詹皇」詹姆斯（LeBron James）高中時期的霸氣。

一般的單雙手灌籃已不能滿足威廉森，他日前在一場比賽中大秀360度大爆扣、空中接力灌籃、雙手反扣、拉竿爆扣等絕技，甚至還從離籃框將近3公尺處越過兩名防守者飛扣，超驚人彈跳力讓現場觀眾驚呼連連。