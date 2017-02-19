NBA》厄文「地平說」惹議 詹皇笑：他說是就是囉！
2017/02/19 09:37
厄文的「地平說」意外引起討論。（合成圖）
〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士明星後衛厄文日前提出自己的天文理論，相信地球是平的，意外引來媒體討論，對此他表示，他當然懂科學，只是這樣的話題竟成為新聞，他覺得很有趣。
厄文（Kyrie Irving）日前參加騎士隊的隊友佛萊（Channing Frye）、R.傑佛森（Richard Jefferson）所主持的廣播節目，提出自己相信地球是平的，意外引起眾人討論。
今天又被問到相關問題，厄文說：「我當然懂科學啊！我知道任何事都有可能，但也並不是所有事情都如此。但當地平說意外引起大家討論，然後開始問我這些問題，好像成了一種社會現象，我也樂見大家討論這些事情。」
騎士老大哥詹姆斯（LeBron James）被問到相關問題，他笑稱厄文是個有趣的人，並說：「Kyrie是我的小老弟，也是我們的明星後衛，他覺得地球是平的，那就是吧！」
勇士格林（Draymond Green）則笑稱他支持厄文的「地平說」，「我的意思不是說我認為地球是平的，只是我知道厄文對很多事情都有自己的看法。我不知道地球到底是不是平的，不過搞不好就真的是啊！」
有趣的是，NBA聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）也被問了相關問題，「就像他（厄文）今天說的，他就是想挑戰，而他也達到目的了，讓更多人對於假議題來辯論，但就我個人而言，我相信地球是圓的。」
詹姆斯（左）與厄文今參與明星賽前練球。（資料照，USA Today Sports）
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