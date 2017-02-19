NBA》就是不給地虎群面子 波辛傑斯再稱霸技術挑戰賽

波辛傑斯拿下技術挑戰賽冠軍。（法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕2017年明星賽週末今舉行各單項競賽，技術挑戰賽率先登場，最終由尼克中鋒波辛傑斯拿下殊榮，這也是連兩年技術挑戰賽都由長人稱霸。

去年技術挑戰賽爆冷由灰狼中鋒湯斯奪冠後，本次依舊有國王卡森斯（DeMarcus Cousins）、尼克波辛傑斯（Kristaps Porzingis）、金塊約基奇（Nikola Jokic）、鵜鶘戴維斯（Anthony Davis）等4名禁區長人要來顛覆傳統。

「地虎」後衛群則由塞爾提克I.湯馬斯（Isaiah Thomas）、巫師沃爾（John Wall）、太陽布克（Devin Booker）、海沃德（Gordon Hayward）等好手來接招。

技術挑戰賽得先經過S型運球，隔空傳球丟進目標後，接著上籃再投射三分球，特別的是，每回合皆由兩人捉對廝殺，「天龍組」由波辛傑斯出線，「地虎組」則是鋒衛搖擺人海沃德晉級。

不過最終波辛傑斯在三分球的投射還是快了一步，宣告這項競技活動，又讓地虎隊臉上無光。