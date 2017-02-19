NBA》最熟悉的陌生人 KD、魏少擦肩而過無交談（影音）

2017/02/19 10:26

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）與魏斯布魯克（Russell Westbrook）將在明星賽同隊，不過賽前2人皆避談對方，魏斯布魯克更裝傻與記者們雞同鴨講，今也流出一段影片，顯示雙方的關係絲毫沒有和緩的跡象。

今結束明星賽賽前練習，杜蘭特與魏斯布魯克在後台相遇，不過2人毫無互動，沒有眼神交流沒有致意當然也沒有交談，2人似乎都把對方當成空氣，關係仍然十分緊張。

杜蘭特與魏斯布魯克（左）的關係十分緊張。（法新社）

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