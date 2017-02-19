NBA》明星賽積極補強 綠衫軍醞釀重磅交易

〔體育中心／綜合報導〕這週是明星賽，但「綠衫軍」塞爾提克的補強工作卻沒閒著，今天傳出可能進行2筆重量級交易，力拚在東部越過詹皇這座高牆。

根據美國媒體消息指出，塞爾提克總管安吉（Danny Ainge）正在策動換來金塊得分手加林納里（Danilo Gallinari）與小牛中鋒柏格特（Andrew Bogut），讓進攻與防守同步升級。

加林納里是金塊得分王，本季場均攻下17.2分，三分球命中率3成81表現不俗，柏格特則以禁區防守聞名，但本季受到傷勢影響表現不如預期。

金塊得分王加林納里（美聯社）

柏格特（左）本季飽受傷勢影響。（美聯社）