NBA》湯普森首輪爆冷淘汰 E.戈登三分球大賽封王

E.戈登拿下三分球大賽冠軍。（USA Today Sports）

〔記者林宗偉／綜合報導〕本屆明星賽單項競技唯一具衛冕話題的三分球大賽，不過尋求連霸的勇士K.湯普森首輪就爆冷淘汰，最終由火箭E.戈登封王。

去年三分球大賽勇士「浪花兄弟」鬩牆讓球迷一飽眼福，本屆雖然柯瑞未參賽，身為衛冕者K.湯普森（Klay Thompson）仍選擇挺身捍衛自己的連霸。

K.湯普森要面對的勁敵，包括火箭E.戈登（Eric Gordon）、騎士厄文（Kyrie Irving）、暴龍羅利（Kyle Lowry）、小牛麥休斯（Wesley Matthews）、拓荒者麥考倫（CJ McCollum）、黃蜂沃克（Kemba Walker）、湖人楊恩（Nick Young）。

只是K.湯普森首輪只投進18分，未達晉級門檻，只能眼睜睜看著其他人大展身手，最終由E.戈登在第三輪以21分擊敗厄文的18分，拿下本屆冠軍。

湯普森（左）意外在首輪遭淘汰，右為隊友柯瑞。（USA Today Sports）