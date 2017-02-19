NBA》談伊巴卡加盟 羅利：我們將蛻變

羅利參加三分球大賽，首輪即遭淘汰。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍日前與魔術進行交易，換來禁區即戰力伊巴卡（Serge Ibaka），球星羅利（Kyle Lowry）也對新陣容充滿期待「我想我們將蛻變成不同的球隊。」

將參與生涯第3度明星賽的羅利，今受訪時談到伊巴卡的加盟，「羅斯（Terrence Ross）的離開讓我很難過，但我們最近有點掙扎，因此需要一些改變，伊巴卡很適合我們，我想是會有幫助的。」

僅管伊巴卡還未在暴龍出賽，不過羅利已充滿期待，「伊巴卡在4、5號位上可以拉開球場上的空間，讓我們有機會增加在禁區內的攻擊，我想我們有機會蛻變成不同的球隊。」

暴龍近期狀態低迷，近10場賽事僅拿下4勝，目前以33勝24敗排名東部第4，與龍頭騎士有7場勝差。

伊巴卡。（資料照，美聯社）