NBA》教士牛棚吊車尾 郭泓志大有機會

郭泓志再度挑戰大聯盟（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕郭泓志日前以小聯盟約加盟教士，期盼能再上演「不死鳥」傳奇，而教士去年糟糕的牛棚表現，可望成為郭泓志最佳的表現舞台。

教士去年牛棚防禦率高達4.18，排名大聯盟倒數第8，四壞球保送223次高居聯盟第6名，今年預定由茂若（Brandon Maurer）出任終結者，他上季防禦率4.52，19次救援機會拿下13次救援成功，漢德（Brad Hand）、巴克特（Ryan Buchter）、卡普斯（Carter Capps）三人可望競爭佈局投手，其於牛棚位置將由奎肯布許（Kevin Quackenbush）、鮑曼（Buddy Baumann）、托瑞斯（Jose Torres）、黑斯勒（Keith Hessler）、貝桑柯特（Christian Bethancourt）等人競爭。