NBA》沒有時間魔術師救援 柯瑞秀Logo Shot全打鐵（影音）

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽本周登場，今進行單項挑戰賽，三分球大賽後便舉行一場公益挑戰賽，柯瑞（Stephen Curry）獲邀參與中場投籃，只要命中就能夠為基金會募得50萬美元，但可惜在這個公益賽中，柯瑞手感冰冷沒投進半球。

三分球大賽後所進行的特殊挑戰賽，主要目的為了幫助公益基金會募款，活動邀請了哈登（James Harden）、E.戈登（Eric Gordon）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、米勒（Reggie Miller）等人參與，而柯瑞也獲得中場投籃的挑戰機會。

不過，過去常以驚人的中場投籃驚艷球迷的柯瑞，今天手感似乎有些冰冷，連續嘗試好幾球都未能投進，相當可惜。

柯瑞嘗試中場投籃。（USA Today Sports）

柯瑞與米勒（右）。（USA Today Sports）

柯瑞與歐尼爾（右）。（法新社）