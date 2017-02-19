NBA》衛冕三分王失利 K湯放話明星賽復仇（影音）

〔體育中心／綜合報導〕尋求衛冕三分球大賽的K.湯普森（Klay Thompson）首輪即遭到淘汰，僅管難掩失望，他仍喊話「將在明星賽好好發揮。」

今三分球大賽首輪，K.湯普森僅投出18分，不敵第三名入選決賽黃蜂沃克（Kemba Walker）的19分，挑戰衛冕失利。

賽後K.湯普森難掩失望表示「我對待任何競賽都非常認真，想打出最好表現，這讓我有點失望，不過還是恭喜E.戈登（Eric Gordon），他投籃的感覺很棒。」

僅管無緣衛冕，K.湯普森仍放眼明星賽「我認為我剛剛有點著急，不過我會好好調整，在明星賽上好好發揮。」

K.湯普森尋求衛冕失利。（法新社）

E.戈登拿下冠軍。（法新社）