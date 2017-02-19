NBA》衛冕三分王失利 K湯放話明星賽復仇（影音）
2017/02/19 12:10
〔體育中心／綜合報導〕尋求衛冕三分球大賽的K.湯普森（Klay Thompson）首輪即遭到淘汰，僅管難掩失望，他仍喊話「將在明星賽好好發揮。」
今三分球大賽首輪，K.湯普森僅投出18分，不敵第三名入選決賽黃蜂沃克（Kemba Walker）的19分，挑戰衛冕失利。
賽後K.湯普森難掩失望表示「我對待任何競賽都非常認真，想打出最好表現，這讓我有點失望，不過還是恭喜E.戈登（Eric Gordon），他投籃的感覺很棒。」
僅管無緣衛冕，K.湯普森仍放眼明星賽「我認為我剛剛有點著急，不過我會好好調整，在明星賽上好好發揮。」
K.湯普森尋求衛冕失利。（法新社）
E.戈登拿下冠軍。（法新社）
相關新聞
- NBA》A.戈登秀空拍機凸槌 溜馬G.羅賓森灌籃大賽稱王
- NBA》談伊巴卡加盟 羅利：我們將蛻變
- NBA》遞補明星賽後沒假可放 甜瓜：有點掃興
- NBA》沒有時間魔術師救援 柯瑞秀Logo Shot全打鐵（影音）
- NBA》湯普森首輪爆冷淘汰 E.戈登三分球大賽封王
- NBA》最熟悉的陌生人 KD、魏少擦肩而過無交談（影音）
推薦新聞
-
NBA》衛冕三分王失利 K湯放話明星賽復仇（影音）2017/02/19 12:10
-
NBA》教士牛棚吊車尾 郭泓志大有機會2017/02/19 11:20
-
NBA》談伊巴卡加盟 羅利：我們將蛻變2017/02/19 11:19
-
NBA》湯普森首輪爆冷淘汰 E.戈登三分球大賽封王2017/02/19 10:23
-
MLB》球迷拿3千安當車牌 朗神：打更多幫他們換更快2017/02/19 10:23