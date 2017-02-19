NBA》A.戈登秀空拍機凸槌 溜馬G.羅賓森灌籃大賽稱王

G.羅賓森拿下灌籃大賽冠軍。（法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕上屆明星賽最為人津津樂道的，就是灌籃大賽中拉文與A.戈登（Aaron Gordon）騰空較勁，雙方直到最後一刻才分勝負，儘管本屆拉文因傷無緣挑戰3連霸，A.戈登還是無法如願，眼睜睜看著溜馬G.羅賓森稱霸一戰成名。

本屆競逐灌籃王除了A.戈登是大熱門，生涯灌籃次數超過1500次的快艇喬丹，同樣氣勢驚人，ESPN則指出，太陽新秀瓊斯（Derrick Jones Jr.）很可能是偷走殊榮的黑馬，不過溜馬的G.羅賓森（Glenn Robinson III）同樣也有潛力。

進行首灌的喬丹，一開始就請DJ出場作為飛躍道具，但只拿下41分；G.羅賓森則是飛躍雙人疊羅漢，拿到50分的滿分；瓊斯更有噱頭，一次派上4名太陽隊友排排站，用跳馬背方式扣籃拿下45分。

戈登秀空拍機噱頭十足，但卻遭到淘汰。（USA Today Sports）

備受矚目的A.戈登，實現賽前預告的科技噱頭，請場邊吉祥物遙控夾住籃球的空拍機，自己再伺機掌握球落地的彈跳後一舉爆扣，不過第4次才成功，只拿38分。

A.戈登在第二灌選擇自力花式爆扣，可惜4次都失敗只拿34分，兩灌合計僅72分，提前遭淘汰。最終由瓊斯及G.羅賓森晉級第二輪。

次輪賽事首灌，G.羅賓森找來溜馬一哥喬治當道具，雖然第3次飛扣才成功，拿下44分；他第二灌沒放棄，除了喬治還將人龍加到3人，飛躍之後直接在籃框另一邊「仰頭倒灌」，順利拿下50分滿分，總分94分擊敗拿下87分的瓊斯。

G.羅賓森也是溜馬隊史的第一個灌籃大賽冠軍。