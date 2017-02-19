MLB》郭泓志重返美職 教士總經理說話了

郭泓志（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕郭泓志和教士簽下小聯盟合約，「聖地牙哥聯合論壇報」今天（19日）也正式報導，並引用教士總經理普瑞勒的話，指郭泓志現在就是想要一個機會，證明自己還有能力投球。

35歲的郭泓志簽下小聯盟合約，並未附帶大聯盟春訓邀請，他也準備好台灣時間後天向教士小聯盟春訓基地，準備3月2日開訓及中旬開始比賽。報導中也指出，郭泓志是入選過明星賽的前道奇左投，已有5年多未在大聯盟出賽，如今在教士尋求東山再起。

教士總經理普瑞勒則說，郭泓志前幾天在一些人面前進行牛棚練投，「雖然他過去幾年因為受傷影響出賽，但我想他只是需要一個機會，看看自己能否重回場上奮戰。」

郭泓志過去在道奇的超殺表現至今令人懷念，曾在2010年入選明星賽，道奇官方部落格「Dodger Insider」也曾列出21世紀道奇十大牛棚投手，郭泓志就名列第6，他在2010年以單季防禦率1.20，創下隊史單季至少50局投球的最低防禦率紀錄。