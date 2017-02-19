NBA》主持人賽前一句話 讓勇士杜蘭特不爽了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕全明星週今天灌籃大賽、三分球大賽、技術挑戰賽輪番上演，去年加盟勇士的頭號球星杜蘭特（Kevin Durant）今天也到場觀戰，但卻在賽前與主持人發生一段插曲，讓氣氛頗為尷尬。

主持人賽前介紹杜蘭特時，一開始口誤將他的球隊講錯，「奧克拉荷馬的杜蘭特現在抵達現場」，讓面對鏡頭的杜蘭特表情尷尬，隨後主持人才更正表示：「是來自金州勇士。」

影片曝光後許多球迷揶揄，「魏斯布魯克是塞多少錢給主持人阿？」、「這太故意了，根本是在酸他。」