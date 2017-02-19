網球》錦織圭提早備戰法網 打進紅土決賽
2017/02/19 13:35
錦織圭提早為法網準備。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕世界排名第5的日本網球一哥錦織圭（Kei Nishikori）沒有參加硬地球場、ATP積分500的鹿特丹公開賽，而是先為5月底的法網做準備，以頭號種子之姿參加在布宜諾斯艾利斯的ATP250紅土賽事阿根廷公開賽，拍落各路好手打進決賽，將與世界排名66的烏克蘭好手多戈波洛夫（Alexandr Dolgopolov）爭冠。
錦織圭在四強戰中與世界排名77的地主選手貝洛克（Carlos Berlocq）上演三盤大戰，最後以4：6、6：4、6：3贏得比賽，在這之前錦織圭僅拿過2次紅土賽事冠軍。決賽將面對的多戈波洛夫來勢洶洶，在第二輪打敗第2種子邱瓦斯（Pablo Cuevas），在這次賽事沒有失掉任何一盤，穩穩打進生涯第7次ATP決賽。兩人生涯交手5次，5次都是由錦織圭獲勝。
烏克蘭好手多戈波洛夫。（法新社）
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