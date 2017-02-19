網球》鹿特丹公開賽 松加、高芬爭冠

松加。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名14的法國「阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）在鹿特丹公開賽四強戰中以6：3、6：4直落二打敗排名相近的捷克「小火車」柏蒂奇（Tomas Berdych）；另一邊則是由比利時好手高芬（David Goffin）以6：1、6：3拍落黑馬赫柏特（Pierre-Hugues Herbert），兩人將在今晚爭冠。

松加在四強賽中發出10記愛司球，一發得分率高達88%，完全主導比賽，逼得對手柏蒂奇無力招架，這是兩人生涯第12次交手，松加拿下第4次勝利，也完成生涯第400場勝利。而高芬才在月初的索菲亞公開賽贏得亞軍，身體狀態良好，松加與高芬生涯交手過5次，由松加拿下3次勝利領先。

高芬。（法新社）