NBA》A.戈登抱憾歸 明年確定不飛了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕賽前被認為是奪冠大熱門的A.戈登（Aaron Gordon）第2灌全部失敗，慘遭提前淘汰，明年灌籃大賽也確定看不到他的身影。

去年與拉文（Zach LaVine）競爭的最後才以些微差距落敗的A.戈登，被認為是奪冠大熱門，不過今年雖祭出空拍機噱頭，仍因為失誤過多提前遭到淘汰。

賽後A.戈登表示「我很失望，這次想做新的嘗試，但沒成功。」並說「無人機灌籃真的蠻難的，所有的一切都要搭配好才有可能成功。」

A.戈登也透露自己準備了2種不同的無人機灌籃，但最後沒派上用場「我喜歡做一些別人沒做過的事，想要多點創造性，但我想這次可能有點過頭了。」他也表示將不會參加明年的灌籃大賽，「如果我想認真參賽，這會消耗很多精力。」

A.戈登。（法新社）