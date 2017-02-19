NBA》今年灌籃大賽沒爆點 球迷好想念他（影音）
2017/02/19 13:46
〔體育中心／綜合報導〕今年灌籃大賽奪冠大熱門A.戈登（Aaron Gordon）表現失常，首輪多次嘗試未果後遭淘汰，讓溜馬新生代扣將G.羅賓森（Glenn Robinson III）奪下冠軍，但這樣的結果卻讓許多觀眾不買帳，紛紛懷念起去年A.戈登與拉文（Zach LaVine）上演的精彩對決。
拉文去年在灌籃大賽與A.戈登激戰到最後一刻才完成二連霸，前者展現優異的身體素質與灌籃美感，後者則發揮前所未見的創意吸引觀眾目光，雙方的演出勢均力敵，最後拉文靠罰球線起跳的跨下換手灌籃才驚險獲勝，被許多球迷譽為經典對決，可惜拉文因前十字韌帶撕裂報銷，未來要重拾灌籃王身手恐怕有難度。
拉文去年完成灌籃王連霸。（美聯社）
拉文讓這2年的灌籃大賽競爭激烈。（美聯社）
戈登去年灌籃創意十足。（法新社）
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