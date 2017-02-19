棒球》守備「大聯盟級」 崇越何紹彬與馬林魚簽約

何紹彬。（帕菲克運動經紀提供）

〔體育中心／綜合報導〕原崇越科技內野手何紹彬，上個月前往美國參與加州冬季聯盟，比賽期間表現亮眼，被馬林魚球探相中，進而網羅，馬林魚農場養成部副總監衛斯特（Brett West）更盛讚他的守備能力為「大聯盟級」。

何紹彬日前透過帕菲克運動經紀公司介紹，在今年1月前往加州冬季聯盟（California Winter League），因為比賽期間表現不俗，而受到馬林魚球團關注，馬林魚農場養成部副總監衛斯特說：「我們幾個球探相信何紹彬目前最棒的能力是守備，我們認為他的守備技巧是大聯盟級，打擊的部分則還在進步中。」

衛斯特表示，球團很興奮能將何紹彬納入旗下，也希望能培養他，成為另一個來自台灣的大聯盟選手。

「感謝到了美國，有球隊願意給我機會。我已沒有退路，雖然知道這條路會很苦，但這個機會我真的很感恩」。對於即將展開的職業生涯，何紹彬表示雖然不知道未來會怎樣，但會好好把握這個機會，永遠不給自己設限。

事實上，現年23歲何紹彬的棒球生涯並未如大家想像中順遂，學生時期就讀高中棒球名校平鎮，但並非先發球員，畢業後未直升大學，成棒階段也未有國手資歷，在崇越短暫效力後，前往台北市成棒隊，去年才又回到崇越，後來參加中職選秀，也未獲選而決定出國。

何紹彬預計在3月5號向馬林魚隊在佛羅里達的春訓基地報到，展開職棒新鮮人生活，一個月後，球隊計劃安排他從高階1A或低階1A開季。