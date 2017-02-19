MLB》狂！連7年開幕戰先發都他 克蕭平隊史紀錄

克蕭。（資料照，USA Today Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕道奇今天宣布，將由陣中王牌投手克蕭擔任本季開幕戰先發，這是他連續第7年擔任開幕戰先發，也追平隊史紀錄。

「不管什麼時候擔任這份工作，都會覺得很特別，我也常從中獲得樂趣。我在這支球隊擔任開幕戰先發很多次了，沒有多少人可以做到，對此我非常感激，也覺得這真的超酷。」即便是第7年擔任開幕戰先發，克蕭（Clayton Kershaw）的態度仍滿是欣喜。

此外，克蕭在開幕戰表現一向神勇，前6年的比賽，共投了38.2局，防禦率0.93、44次三振，僅投出6保送被敲22安，拿下4勝0敗，且此6戰道奇全拿下勝利。

這樣的表現，讓道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）信心滿滿，「很顯然的，克蕭會擔任先發，且做他該做的事情，我很期待在洛杉磯見到大家。」

克蕭將在台灣時間4月4日的道奇主場開幕戰上，對決教士，也是他連續7連擔任開幕先發，道奇過去僅有蘇頓（Don Sutton）、德萊斯岱爾（Don Drysdale）7度擔任球隊開幕戰先發，其中蘇頓也是連7年，克蕭今年將追平他的紀錄。