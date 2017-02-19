NBA》東部競爭激烈 詹皇：要打進總冠軍賽不輕鬆
2017/02/19 15:07
詹姆絲今參與明星賽練球。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕連續13年在明星賽登場的詹姆斯（LeBron James）除了帶家人享受明星周，也談了對今年例行賽看法，坦言「東部競爭很激烈，要打進冠軍賽並不輕鬆。」
騎士目前排名東部第一，不過後頭追兵來勢洶洶，包括塞爾提克、巫師與暴龍等隊，皆有機會衝擊王座，詹姆斯也直言「今年東部表現的很出色，充滿競爭力，要打進總冠軍賽並不輕鬆。」
僅管如此，詹姆斯絲毫不怯戰「大家都知道我能為球隊貢獻什麼，我不斷的增強自己在比賽中的表現，我也一直維持拿下MVP那幾季的水準，只要我保持下去，球隊就能走得更遠。」
詹姆斯今年平均上場37.5分鐘，貢獻25.9分8.8助攻及7.7籃板，得分與籃板皆與拿下年度MVP的4個賽季相近，今年8.8次助功更是生涯新高。
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