MLB》教士救回羅德尼有經驗 郭泓志可望重拾身手
2017/02/19 14:46
郭泓志本季力拚重返大聯盟。（路透）
〔體育中心／綜合報導〕豪情左腕郭泓志今年與教士隊簽約，雖然新球季從3A出發，但以教士過去讓投手回春的經驗來看，郭泓志要重返大聯盟並非不可能。
去年教士幫助前明星終結者羅德尼（Fernando Rodney）重拾身手，他在2015年投出16次救援，4.74防禦率的7年來最差成績，但去年加盟教士後卻重新擦亮王牌救援招牌，38歲的他出賽28場就拿下17次救援，防禦率低到只剩0.31，最後教士趁勢將他交易至馬林魚。
去年王建民、曹錦輝相繼登上大聯盟，今年郭泓志率先獲得小聯盟約機會，能否重新站上大聯盟投手丘也備受台灣球迷關注。
羅德尼去年在教士重拾身手。（美聯社）
相關新聞
- MLB》狂！連7年開幕戰先發都他 克蕭平隊史紀錄
- 棒球》守備「大聯盟級」 崇越何紹彬與馬林魚簽約
- MLB》郭泓志重返美職 教士總經理說話了
- MLB》球迷拿3千安當車牌 朗神：打更多幫他們換更快
- MLB》教士牛棚吊車尾 郭泓志大有機會
推薦新聞
-
經典賽Live》世大運VS.台灣隊2017/02/19 15:58
-
經典賽》巨人投手接力完封 南韓熱身賽吞敗2017/02/19 15:45
-
MLB》教士救回羅德尼有經驗 郭泓志可望重拾身手2017/02/19 14:46
-
NBA》A.戈登抱憾歸 明年確定不飛了（影音）2017/02/19 13:57
-
NBA》國際球員眾多 總裁憂川普種族政策引衝擊2017/02/19 13:09