MLB》教士救回羅德尼有經驗 郭泓志可望重拾身手

郭泓志本季力拚重返大聯盟。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕豪情左腕郭泓志今年與教士隊簽約，雖然新球季從3A出發，但以教士過去讓投手回春的經驗來看，郭泓志要重返大聯盟並非不可能。

去年教士幫助前明星終結者羅德尼（Fernando Rodney）重拾身手，他在2015年投出16次救援，4.74防禦率的7年來最差成績，但去年加盟教士後卻重新擦亮王牌救援招牌，38歲的他出賽28場就拿下17次救援，防禦率低到只剩0.31，最後教士趁勢將他交易至馬林魚。

去年王建民、曹錦輝相繼登上大聯盟，今年郭泓志率先獲得小聯盟約機會，能否重新站上大聯盟投手丘也備受台灣球迷關注。

羅德尼去年在教士重拾身手。（美聯社）