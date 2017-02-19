NBA》灌籃大賽太難看 傳奇中鋒直搖頭（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今年灌籃大賽精彩度不若以往，2屆灌籃王拉文（Zach LaVine）因傷缺陣，奪冠熱門A.戈登（Aaron Gordon）又在首輪爆冷出局，場上多次的灌籃失敗更讓坐在場邊觀戰的傳奇中鋒穆湯波（Dikembe Mutombo）看得直搖頭，精彩度可見一般。

穆湯波是名人堂球星，曾10度入選全明星，4度拿下最佳防守球員，穆湯波雖未明說，但其反應已說明今年的灌籃大賽不若以往，本屆灌籃大賽最後由溜馬小將G.羅賓森（Glenn Robinson III）拿下冠軍。