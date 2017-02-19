經典賽》巨人投手接力完封 南韓熱身賽吞敗

坂本勇人6下敲回2分，助隊擊敗南韓。（取自體育報知）

〔記者石毓琪／綜合報導〕儘管昨天首場對外熱身賽失利，讀賣巨人今捲土重來，對上經典賽南韓代表隊，在日本武士隊代表坂本勇人的安打帶動下，以4：0完封對手，旅日好手陽岱鋼此戰仍因養傷，人在宮崎練習缺陣。

別於昨日被三星獅血洗，巨人投手群今合力送出完封勝，先發洋投麥克拉斯2局無失分，接替的吉川光夫3局、米內洛（Arquimedes Caminero）1局、乾真大1局、戶根千明1局、田原誠次1局接力無失分。

除了投手群表現優異，巨人打線也在第4局開張，4下面對韓國第二任投手張施晥，立岡宗一郎即敲出三壘安打上壘，重信慎之介補上內野安打先馳得點；6下坂本勇人把握一出局二三壘有人敲出左前方適時安打，帶有2分打點奠定勝基，8下南韓換上左投朴熙洙，石川慎吾再敲回1分，終場巨人4：0取得勝利。