澳洲女子公開賽》南韓張哈娜逆轉奪冠 錢珮芸並列16名

張哈娜。（歐新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕南韓名將張哈娜今天在皇家阿德雷德球場，出人意料地上演逆轉秀，靠著最後6洞賺進5桿，她以4回合總計282桿，3桿之差贏得ISPS Handa澳洲女子公開賽冠軍。

這是張哈娜繼去年在台灣贏得富邦LPGA台灣錦標賽之後，第4度在LPGA賽事奪冠，賽後她把冠軍盃頂在頭上，笑得十分開心。

最後一回合的競爭，張哈娜一開始並不在領先群裡，她出發之後第1洞就吞柏忌，接著打了11個Par，當時還在前5名之外。

沒想到她在第13洞長推抓鳥之後，信心大增，第14洞又推進博蒂，衝上前兩名。稍後她在第17洞兩桿攻上果嶺，超過35呎的長推又被她推進洞，打下關鍵老鷹，一舉躍上領先位置。

最後1洞張哈娜鐵桿精準，球攻到洞旁4呎，再抓1個博蒂，後9洞只花31桿，以69桿完賽，差距拉大到3桿，只等最後3組打完。

最後這6名選手原本競爭得很激烈，加上較早出發的泰國選手艾莉雅，在比賽中段強勢攻上領先位置，一時之間戰況變化相當快。包括美國莎拉絲、澳洲史密絲，都有機會問鼎。

艾莉雅戰至第11洞打下博蒂時，一度並列領先，但最後7洞沒再進帳反而多花1桿，僅以286桿並列第3。

莎拉絲尢其失望，她在前6洞吞下3個柏忌，讓出首席，但過9洞時連抓兩鳥，又重回領先，可是接下來她進攻果嶺的鐵桿失控，第12洞起5洞吞了4個柏忌，讓出冠軍。丹麥的梅德森以285桿獲得第2名。

台灣女將以錢珮芸成績最好，今天她打出72桿紅字成績，以289桿並列16名，這是她升上LPGA巡迴賽之後，目前最佳成績，對她信心有很大幫助。

李旻今天也回穩，平盤73桿完賽，以292桿並列30名。徐薇淩前9洞爆出43桿，但她沒放棄，後9抓回3隻小鳥，76桿完賽，總計294桿並列46名，這仍是她參加澳洲女子公開賽3年來最佳排名。業餘小將林子涵以303桿名列75。

錢珮芸並列16名，台將最佳。（資料照，記者趙新天攝）

