經典賽Live》蔣智賢炸裂 台灣老大哥先馳得點

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 台培隊 0 0 0 0 1 0 台灣隊 0 1 1 2 0

第三局

3上，陳毅宏敲出游擊上空安打，這也是台培隊第一支安打，但攻勢未能延續，台培仍1分落後。

第二局

2下，蔣智賢於2出局後敲出右外野陽春砲，台灣隊1：0領先。

蔣智賢2下敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）

蔣智賢2下敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）

2上，郭俊麟再送出三上三下。

第一局

1下，黃恩賜和首名打者胡金龍纏鬥到滿球數後，胡金龍擊出一壘方向滾地球出局，不過張志豪接著敲出安打，下一棒高國輝擊出三壘滾地球，被培訓隊策動雙殺成功。

1上，郭俊麟投出最速146公里速球，台灣培訓隊三上三下。

台灣隊先發投手郭俊麟。（記者廖耀東攝）

台灣培訓隊先發投手黃恩賜。（記者廖耀東攝）

台灣隊先發打序

台培隊（先攻） 棒次 台灣隊（後攻） LF 洪瑋漢 1 DH 胡金龍 3B 林立 2 LF 張志豪 SS 岳東華 3 RF 高國輝 2B 吳桀睿 4 2B 林智勝 CF 陳重羽 5 1B 林益全 RF 王正棠 6 3B 蔣智賢 1B 陳毅宏 7 SS 陳鏞基 DH 陳韋奇 8 C 林琨笙 C 牛塏曄 9 CF 林哲瑄 黃恩賜 先發投手 郭俊麟