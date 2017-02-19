經典賽Live》蔣智賢炸裂 台灣老大哥先馳得點

2017/02/19 17:35

 

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R

台培隊

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1

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台灣隊

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第三局

3上，陳毅宏敲出游擊上空安打，這也是台培隊第一支安打，但攻勢未能延續，台培仍1分落後。

第二局

2下，蔣智賢於2出局後敲出右外野陽春砲，台灣隊1：0領先。

蔣智賢2下敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）

蔣智賢2下敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）

2上，郭俊麟再送出三上三下。

第一局

1下，黃恩賜和首名打者胡金龍纏鬥到滿球數後，胡金龍擊出一壘方向滾地球出局，不過張志豪接著敲出安打，下一棒高國輝擊出三壘滾地球，被培訓隊策動雙殺成功。

1上，郭俊麟投出最速146公里速球，台灣培訓隊三上三下。

台灣隊先發投手郭俊麟。（記者廖耀東攝）

台灣培訓隊先發投手黃恩賜。（記者廖耀東攝）

台灣隊先發打序

台培隊（先攻）

棒次

台灣隊（後攻）

LF 洪瑋漢

1

DH 胡金龍

3B 林立

2

LF 張志豪

SS 岳東華

3

RF 高國輝

2B 吳桀睿

4

2B 林智勝

CF 陳重羽

5

1B 林益全

RF 王正棠

6

3B 蔣智賢

1B 陳毅宏

7

SS 陳鏞基

DH 陳韋奇

8

C  林琨笙

C  牛塏曄

9

CF 林哲瑄

黃恩賜

先發投手

郭俊麟

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