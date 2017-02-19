經典賽Live》蔣智賢炸裂 台灣老大哥先馳得點
2017/02/19 17:35
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台培隊
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台灣隊
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第三局
3上，陳毅宏敲出游擊上空安打，這也是台培隊第一支安打，但攻勢未能延續，台培仍1分落後。
第二局
2下，蔣智賢於2出局後敲出右外野陽春砲，台灣隊1：0領先。
蔣智賢2下敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）
蔣智賢2下敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）
2上，郭俊麟再送出三上三下。
第一局
1下，黃恩賜和首名打者胡金龍纏鬥到滿球數後，胡金龍擊出一壘方向滾地球出局，不過張志豪接著敲出安打，下一棒高國輝擊出三壘滾地球，被培訓隊策動雙殺成功。
1上，郭俊麟投出最速146公里速球，台灣培訓隊三上三下。
台灣隊先發投手郭俊麟。（記者廖耀東攝）
台灣培訓隊先發投手黃恩賜。（記者廖耀東攝）
台灣隊先發打序
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台培隊（先攻）
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棒次
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台灣隊（後攻）
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LF 洪瑋漢
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1
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DH 胡金龍
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3B 林立
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2
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LF 張志豪
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SS 岳東華
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3
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RF 高國輝
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2B 吳桀睿
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4
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2B 林智勝
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CF 陳重羽
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5
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1B 林益全
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RF 王正棠
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6
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3B 蔣智賢
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1B 陳毅宏
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7
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SS 陳鏞基
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DH 陳韋奇
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8
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C 林琨笙
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C 牛塏曄
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9
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CF 林哲瑄
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黃恩賜
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先發投手
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郭俊麟
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