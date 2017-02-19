MLB》「不想一輩子待在業餘」 何紹彬自己拚出旅美機會

何紹彬。（帕菲克運動經紀提供）



〔記者倪婉君／台北報導〕「不想一輩子待在業餘！」22歲的何紹彬在去年6月中職選秀落選後，就主動尋求經紀公司的協助，才有這次透過加州冬季聯盟被馬林魚相中的機會，也靠自己拚出小聯盟合約。

何紹彬是前職棒球員何献凡的兒子，但他的棒球生涯並不順遂，平鎮青棒時期是板凳球員，到了成棒階段未入選國家隊，去年6月想挑戰中職也落空。所幸，這些低潮並未磨光他的鬥志，「去年中職選秀落選，是有一點沮喪，但我立刻就在找機會了。」

一邊待在崇越科技棒球隊磨練球技，何紹彬同時透過帕菲克經紀公司協助，報名參加1月中旬於加州舉行的冬季聯盟賽事。比賽為期一個月，何紹彬說，「光是報名費就要3000美元（約台幣9萬3千元），我還請了翻釋，要負擔他的機票和薪水、食宿，但我覺得這一切都值得。」

何紹彬在300多位參與比賽的球員中脫穎而出，獲得馬林魚球探相中，成為唯一獲得大聯盟球隊開出合約的球員。「我真的覺得很幸運，其他人不少是被小聯盟釋出的球員，也有大學畢業球員，都很厲害。」

「馬林魚的人是說很喜歡我的天分，認為我在守備時可以不急不徐地傳球，不會急躁。」何紹彬表示球隊希望他從高階1A開始，但還是要等3月5日報到後的調整狀況，再來決定層級。

何紹彬也期待和馬林魚左投陳偉殷見面，但他很乖巧地說，「我會把自己照顧好，不想麻煩賢拜，畢竟他也很忙。」經紀公司明天會幫何紹彬舉行美夢成真記者會。