中職》兄弟、桃猿5轟煙火秀 鏖戰9局握手言和

劉時豪9上開轟改寫戰局。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今自辦熱身賽再度碰上Lamigo桃猿，由去年第3指名的新秀投手楊志龍對決回鍋洋投道恩斯，兩隊先發退場時平手，換投後卻展開激烈打擊戰，全場共敲出5支全壘打，最後兩隊以12：12握手言和。

1上，馮健庭、陳敏賜、鍾承祐3支安打，加上兄弟傳球失誤，桃猿先取得2分領先，不過下個半局兄弟開路先鋒詹子賢二壘打上壘，林書逸內野安打攻占一三壘後，道恩斯暴投送回1分，兄弟再靠滾地球追平，雙方投手各投2局退場，戰局則自第4局再起變化，4下林樺慶遭兄弟打線狙擊，失3分被超前，5上兄弟換投王梓安，林政億敲出3分砲，很快又將局勢逆轉。

下半場兄弟、桃猿進一步點燃「煙火秀」，6下周聖訓對鄭佳銘敲出2分打點二壘安打，兄弟再度超前，8上陳雁風還以2分砲逆轉，豈料8下陳子豪不惶多讓，3分砲再改寫戰況，眼看比賽即將結束，桃猿9上最後反攻，林知譽陽春砲領銜，劉時豪右外野2分砲打王則鈞，桃猿反以1分超前，9下林王啟瑋把握1出局三壘有人，一記右外野高飛犧牲打追平，兩隊最後戰成12：12握手言和。

兄弟先發投手楊志龍。（資料照，記者黃志源攝）