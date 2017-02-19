NBA》曾認真考慮交易 安東尼：每個人都想和詹皇聯手

安東尼（左）、詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）遞補騎士「愛神」洛夫（Kevin Love）的空缺，生涯第10度披上明星賽戰袍。今天受訪時仍被問及交易傳聞，甜瓜表示，的確有為此考慮很多，而他認為每個人都想與詹姆斯（LeBron James）同隊。

安東尼近期不斷捲入交易傳聞，對於未來的動向，安東尼說：「老實說，我不知道，但說我沒想過那是騙人的，想了很多，對於我和球隊，怎樣做才會雙贏。」但安東尼仍強調，他留在尼克的決心從未變過。

而被問及是否與詹姆斯討論過聯手一事，安東尼對此否認，但坦言：「這有點令人難以置信，每個人都想要跟詹姆斯同隊，直到他們能夠擊敗他為止。」