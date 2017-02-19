NBA》勇士陣容可能拆夥 格林：我願意少拿一點

格林。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導］勇士前鋒格林（Draymond Green）日前接受記者訪問時表示，自己願意減薪以確保勇士陣容的完整度，他更提到，「薪資多寡會破壞勝利，但他絕對不會去建議哪些球員應該拿少一點。」

今夏過後，勇士許多球員合約紛紛到期，格林對此表示，球隊的陣容若出現變數，他不會為了球隊的完整而建議隊友減薪。格林：「我不會向隊友說，嘿，錢拿少一點，金錢不是一切這種話。」

格林接著表示，「我不會告訴隊友，他應該拿多少錢，或者告訴他什麼才是最重要的。」他也提到，如果隊友離開勇士，球隊仍會盡一切努力招募他們回來。「但是我不會說，嘿，待在這邊，但是少拿一點，你並不需要這麼多錢。這並不是我。」