經典賽》高國輝拚瘦身 要讓身體更輕盈
2017/02/19 17:47
高國輝。（記者廖耀東攝）
〔記者羅志朋／台中報導〕日前經典賽赴澳洲移地訓練，打3場熱身賽，台灣隊外野手高國輝開轟，打擊手感不錯，他表示，能擊出全壘打，運氣還不錯，不過熱身賽打的好壞不是重點，最重要是身體健康。
澳洲移訓3場熱身賽，高國輝說，已兩個月沒比賽，首戰出棒有點急，也還在適應投手的投球感覺，調整過後，第2戰以後就找回打擊感覺。對於經典賽展望，他說，「希望能場場先發，把狀況調整到最好，練得再精壯一點。」
最近高國輝身形明顯瘦了一點，他說，去年球季結束就想要瘦身，這樣身體較輕盈，活動起來更順，對脊椎舊傷負擔也不會那麼大，「最近瘦了3公斤，可能是澳洲太陽太大，水分被蒸發的關係吧。」
台灣隊赴澳移訓期間，最高溫接近40度，回到台灣最高溫在25度左右，23日再赴日本神戶移訓，屆時神戶地區預測溫度介於2度至13度，經典賽比賽底點首爾地區的溫度也和神戶差不多，這一個月來台灣隊球員必須適應高低溫差，是一大考驗。
對此，高國輝說，「從最熱到最冷，OK啦，而且比賽在室內（首爾高尺巨蛋）打，上次去日本巨蛋（大阪和名古屋巨蛋）比賽，球場裡面有開暖氣，所以應該還好。」
首爾高尺巨蛋是室內球場，採人工草皮，依去年在巨蛋比賽的經驗，高國輝認為，滾地球速度快但較規律，只是要注意球打到天頂，接飛球要再適應，到時候在高尺巨蛋還有會打兩場公辦熱身賽，再做適應。
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