經典賽》郭總緊盯調整、傳授伸卡 陳鴻文：效果很好

陳鴻文。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕中信兄弟終結者陳鴻文原本因狀況不佳，婉拒參加經典賽，不過，台灣隊總教練郭泰源不僅說服他加入，集訓過程中更緊盯他的調整過程，協助他找回封印多時的伸卡球。

到澳洲移訓前，陳鴻文在牛棚練投狀況不理想，他甚至以「滿糟的」形容，但赴澳投熱身賽，投2場2局共飆5K，逐漸找回感覺，他說：「郭總有特別幫我指導，效果很好，真的很差多。」

郭總協助陳鴻文改善投球機制，還幫他找回許久未投的伸卡球，「其實我本來就會，但轉後援就沒再投了，郭總覺得這球路很好，他說怎麼不拿出來投，所以特別教我。」

陳鴻文在季賽用了大量直球與滑球，原本就想多練幾種球路，加強伸卡、指叉和變速球，他認為，經郭總「加持」的伸卡跟他以前投的感覺截然不同，「指叉也是啊，這次三振很多都是指叉球，郭總幫我調整擺臂，要讓人家看不出來是投變化球。」

郭總緊盯陳鴻文的調整狀態，也不斷強化陳鴻文的信心，陳說：「郭總一直要我開心一點，我還是要努力啦，還差很多。」台灣隊熱身賽明天出戰古巴國家隊，陳鴻文預定投最後一局。