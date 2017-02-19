札幌亞冬運今開幕典禮 台灣明日奪牌就看宋青陽

2017札幌亞洲冬季運動會今舉行開幕典禮。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2017年札幌亞洲冬季運動會今日盛大舉行開幕典禮，台灣本屆共41名選手分別參加滑雪、競速滑冰、短道競速滑冰、花式滑冰、冰壺、冬季兩項及冰球等7項，人數勝過上屆2011年哈薩克亞冬運的32人，創下我國參加亞冬運最大規模。

「排灣族冰戰士」宋青陽此行參加競速滑冰500公尺，賽事預計於明日登場，他在2010年廣州亞運贏得競速溜冰雙金，2013年選擇穿上冰刀鞋的挑戰滑冰，先奪下2013冬季世大運銅牌後，與2015年亞錦賽打破7年的亞洲紀錄奪下500公尺金牌，去年在義大利舉行的世界大學競速滑冰錦標賽中奪下500公尺項目銀牌，是我國奪下世界級冬季運動賽事中的首面銀牌，可說是台灣「最接近冬澳獎牌的男人」。

札幌亞冬運今除了盛大的開幕儀式，單板滑雪項目也率先展開，其中男、女大迴旋賽事的兩面金牌，分別由日本、南韓摘下，預計將在26日畫下句點，期間將有超過2000名、來自31國的運動員前來角逐。

宋青陽。（資料照，記者朱沛雄攝）