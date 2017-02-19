經典賽》若擊敗日、韓 胡金龍：CP值很高

胡金龍。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕台灣隊開路先發胡金龍，繼2006年第一屆經典賽後，今年再度參賽，相隔11年再打經典賽，他說，「不會緊張，會興奮。」

這一屆經典賽台灣和南韓分在同一組，如果打進第二輪，可望對上日本，胡金龍說，「如果我們擊敗日、韓，CP值真的就很高了。」意思是說，台灣職棒球員薪資水平不如日韓，如果能擊敗他們，CP值就高。

赴澳移訓期間，胡金龍打擊率高達6成，手感不俗，他說，把基本的東西做好，調整節奏差不多，不會因為打經典賽而做改變，只是對手和環境不同，他說，「澳洲球場比台灣好，草皮維護得不錯。」

雖然上過大聯盟，不過胡金龍說，上一次他在室內球場人工草皮比賽，已是2006年經典賽在東京巨蛋的事了，這次在首爾高尺巨蛋打經典賽，他會準備膠釘鞋，因應人工草皮場地。