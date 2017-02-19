經典賽》郭俊麟飆146公里 首戰3局5K無失分

郭俊麟。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊日前返台，今天開始將進行連3場熱身賽，首戰由效力西武獅的旅日投手郭俊麟掛帥先發，對上台灣培訓隊，郭俊麟投3局飆5K，只被敲出一支安打，最快球速146公里。

郭俊麟去年秋訓拉傷右側腹，澳洲移訓熱身賽0.2局失2分，昨牛棚練投狀況也不夠順暢，不過今天首場先發表現佳，前2局送出六上六下，到第3局才被陳毅宏敲出安打，也順利化解危機。

明天台灣隊熱身賽將和古巴隊交手，由陣中另一位旅日投手陳冠宇先發，至於同樣列為經典賽先發人選的宋家豪，目前仍在日本隨樂天春訓，旅美投手江少慶則將視情況排定週二古巴戰先發。