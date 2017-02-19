SBL》菲爾普斯28分退璞園 金酒可望搭上季後賽末班車

金酒菲爾普斯切入籃下時被犯規。（記者林正堃攝）



〔記者林岳甫／新北報導〕第14季SBL例行賽倒數計時，排名第六的金酒今日碰上過去「天敵」璞園，靠著得分王菲爾普斯繳出28分、18籃板，以84：80勝出，大有機會在下週確定取得最後一席季後賽門票。

金酒農曆年前在桃園中原大學成功棒打璞園，終止難堪跨季23連敗，這回更頂著從農曆年過後，打敗富邦勇士、達欣的絕佳氣勢碰上橘色軍團。首節金酒得分王菲爾普斯攻下8分、林韋翰挹注9分，率隊取得26：19領先。次節，菲爾普斯持續展現破壞力，率隊最多領先對手達13分，半場打完以45：37勝過璞園。

戴維斯。（記者林正堃攝）



易籃後，璞園總算打起精神，頻頻站上罰球線取分，一度追至2分落後，甚至還扳平戰局，可惜後段戴維斯因右手肘流血，反被金酒打出一輪猛攻，以54：64落後進入第四節。璞園前三節三分球13投皆墨，期間還包括第四節的3投掛蛋，直到末節3分25秒才靠簡浩投進外線，可惜仍無法翻轉戰局，吞下本季第16敗，勝率無緣50％。

金酒奪下此勝後，戰績改寫為8勝20敗，暫時領先稍晚出賽的台銀半場勝差，也讓他們在爭取老六席次佔有利多，下週五與台銀進行生死戰，贏球就確定能重返季後賽。

菲爾普斯28分、18籃板與3助攻；主控林韋翰挹注15分、王泰傑12分、蘇奕晉10分。

璞園10位上場的球員皆有分數進帳，可惜缺少得分爆量的球員，戴維斯繳出12分、14籃板與7阻攻；林金榜13分、5籃板，且團隊三分出手19次僅命中1球，種下敗因。

林韋翰。（記者林正堃攝）

