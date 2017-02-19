經典賽》台灣隊血洗培訓隊 郭總：沒什麼地方放心的

備戰經典賽台灣隊，總教練郭泰源。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊今展開熱身賽3連戰，首戰遇台灣世大運培訓隊，用上7名投手車輪戰，最終老大哥以11：2痛宰小老弟，不過台灣隊總教練郭泰源表示，「沒什麼地方放心的」。

台灣隊今由郭俊麟先發，之後動用王政浩、陳韻文、潘威倫、林晨樺、王鏡銘、倪福德輪番上陣，打線方面則猛敲13安，豪取11分，包含蔣智賢一支全壘打在內，觀察選手調整，郭總說，一切照預定的行程在走，也會視接下來2場比賽做更動。

郭泰源表示，「目前從澳洲到現在，這個打線看起來比較理想，有的狀況不好或許會有改變，但目前以這個為主（今日先發打序）。」至於今天代打上陣的許基宏、鄭達鴻也繳出不錯成績，郭總亦直言仍有機會，「我想人人先發都有機會，還有2場比賽，有很多變化可以試試看。」

雖然首戰取得勝利，郭總仍說，「沒什麼地方放心的」，「不能自己鬆懈下來，打擊是滿順利的，投手方面當然結果是好的，但內容不好還需加強。」