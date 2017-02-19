高中棒球聯賽》陳真大心臟率穀保晉級 成德再見安氣走北科

B組穀保晉級12強。（取自中華民國學生棒球運動聯盟）

〔體育中心／綜合報導〕穀保家商陳真今天（19日）擊出關鍵安打，助隊以4：1擊敗普門中學。賽後陳真透露：「其實去年打完亞青後我壓力有點大，但教練提醒我，還有隊友與我一起扛著球隊，希望我不要想太多。」

穀保與普門前8局戰成1：1平手，但9局上穀保首名打者葉俊淋就擊出二壘安打，下一棒王泓逸觸擊，普門選擇封殺往三壘衝的跑者卻來不及，造成一、三壘有人的局面，接著岳政華選到四壞塞滿壘包，沒想到下一棒卻擊出雙殺打，穀保雖二、三壘還有人，但僅剩1出局的拿分空間。



隨後站上打擊區的邱志恆耐心選到四壞、再度填滿壘包，而第5棒陳真在2好3壞的滿球數時揮出中外野方向的清壘安打，穀保一下就拿下3分領先，9局下半普門逆轉未果，最終由穀保收下勝利。



拿下這場勝利，穀保教練賽後周宗志表示：「壘上有人時大家都想建功，壞球也打。平手打到第9局時就抱著平常心了，不管有沒有得分就是做好要打PK賽的準備了。」



雖已有打PK賽的打算，但9局上半陳真敲出關鍵安打，避免延長賽的命運，對此周宗志透露：「陳真今年高三，去年還當過國手，因此這次聯賽他給自己不小壓力，他太想表現了，反而打亂因此節奏，沒達成教練團對他的期許。他有長打能力，今天打出那支關鍵安打只是他能力的正常發揮。」



認同教練說法的陳真則回應：「因為我已經高三了，除了教練的期許，我對自己要求也比較高。但教練後來要我別想太多，放輕鬆就好，所有隊友都會跟我一起扛。」



陳真透露：「去年打完亞青後，我打球的信心增加不少；但也因為當過國手，大家都會關注我的表現，壓力也相對變大。」



除了陳真致勝安打建功，周宗志同時也讚賞此役3位投手的表現，「今天投手群的表現很關鍵，尤其先發林瑞祥除因失誤掉1分，其他6局的投球內容都很不錯。而萬昭清昨天已先發，但今天他3局投球零失分。至於林鋅杰狀況調整到位，且他前2階段速度都有投出來，甚至達到150公里的球速。」



穀保林瑞祥主投5局被敲4安、投出1四壞，但送出5K，失1分非自責分；接手的萬昭清雖3局季投出2次四壞，但沒讓對手擊出安打，還賞給普門5K，沒有失分；最後1局關門的林鋅杰有1K、無安打的表現且收下勝投。



另外一場比賽，北科附工打完6局以2：0領先，但7局下遭成德高中追平，9局上北科連敲3支安打得1分搶回領先，之後朱國承選到四壞填滿壘包，沒想到無人出局滿壘局面卻1分未得。9局下成德也製造出滿壘機會，陳君威擊出左外野方向的再見安打，助隊以4：3獲勝。



美和高中今天以8：4打敗屏東高中、平鎮高中則以8：1扣倒東大體中、鶯歌工商以3：0完封強恕高中、南英商工以7：4撂倒嘉義高中、西苑高中以6：4擊退興大附農、高苑工商以6：2擊敗麥寮高中。

第3階段賽程於今天結束，A組由鶯歌、南英、嘉中前進12強，B組則是穀保、普門、成德晉級，C組有平鎮、東大體中、美和攜手前進12強，D組則由高苑、西苑、興大附農收下12強賽門票。