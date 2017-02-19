網球》不敵「日本小威」 張凱貞杜拜女網止步
2017/02/19 20:48
張凱貞杜拜女網首輪淘汰。（資料照）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金266.6萬美元（約新台幣8212萬）的杜拜女網賽，「網球精靈」張凱貞會內首輪陷入苦戰，2：6、4：6不敵來勢洶洶的「日本小威」大阪直美，台將會外2連勝氣勢受挫，也無緣挺進32強。
26歲的張凱貞遠征中東，從會外連闖2關，殺入64籤單打會內。此役「網球精靈」與大阪直美互破2：2開局，不過第5、7局她又接連發球失守，第1盤苦戰36分鐘拱手讓人。次盤張凱貞第3局再被破掉，差距很快讓「日本小威」拉開至1：4，即使她隨即回破止血，卻再也突破不了年輕勁敵的強勢發球局，尤其無路可退第10局錯失破發點，拉鋸1小時19分鐘直落2吞敗。
芳齡19的大阪直美為美日混血，遺傳自美國籍海地父親的黝黑膚色和壯碩體型，讓她甫出道就被譽為「東洋版」小威廉絲，目前世界女單來到58，也是日本女單第2人。這場「日本小威」強轟7記愛司、6度破發，加上張凱貞發出8雙誤，形成勝負關鍵。
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