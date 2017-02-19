經典賽》延長賽被朗神說再見 40歲老投林昌勇憶難忘

鈴木一朗在冠軍戰延長賽敲出致勝安打，仍是林昌勇心中的遺憾。（資料照，路透）

〔記者石毓琪／綜合報導〕第4屆世界棒球經典賽3月開打，各國代表隊無不積極備戰，南韓陣中最年長投手林昌勇很可能是最後一次出征，憶起8年前曾在第2屆代表南韓出賽，延長賽被鈴木一朗敲出超前安，依然是40歲的林昌勇最遺憾的事。

林昌勇今年再次入選南韓隊，已屆40歲「高齡」的他，打破2013年經典賽陳甲龍39歲的紀錄，成為南韓隊第一個40歲的國家代表，聽聞自己寫下新頁，林昌勇認為年齡只是個數字，「我在球隊的作用主要是支持者，這次參賽我感覺壓力不大，因為我們還有其他具備出色能力的投手。」

儘管是陣中最年長，林昌勇並未因此倚老賣老，而是和其他球員一樣訓練，盡力去練投調整狀況，「我很感謝教練給我機會，我的狀態不錯，正因為我年紀大了，更需要時間把自己整頓到最佳。」林昌勇說，到了再也不能投速球的時候，就會高掛球鞋宣布退休。

今年是林昌勇第2次打經典賽，回想起上回經典賽的「經典對決」，仍是林昌勇心裡的遺憾，2009年3月24日的日韓冠軍戰，雙方正規9局3：3難分難捨，延長賽10局，林昌勇於2出局後被攻占二三壘，即使已取得2好球領先，纏鬥多球最後還是被鈴木一朗敲出2分打點的安打，南韓也因此敗下陣，「我在經典賽有許多美好的回憶，唯獨這個一直是我心裡的遺憾。因此我想擺脫所有的遺憾，盡可能在經典賽幫助球隊、幫助年輕球員。」

林昌勇睽違8年再度出征經典賽。（資料照，路透）