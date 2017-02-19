經典賽》牙痛無礙！ 蔣智賢4場熱身賽已敲3轟

經典賽台灣隊與世大運培訓隊之戰，蔣智賢於二局下首開紀錄，敲出帶有一分打點的全壘打。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天台灣對世大運培訓隊熱身賽，比賽前一天還牙痛的台灣隊「蔣砲」蔣智賢，奮力敲出陽春砲，加上赴澳移訓2轟，熱身賽僅打4場已出現3轟，打擊手感火燙，秘訣為何？蔣智賢說，「球來就打！」

日前台灣隊赴澳移訓打3場熱身賽，蔣智賢敲出兩轟，包含一發滿貫砲，今天他3打數2安打、外帶2打點，2局下首打席他從培訓隊先發投手黃恩賜手中敲出右外野陽春砲，4戰3轟，他說，「從澳洲維持打球感覺，然後延續到台灣，就平常心應戰。」

特別的是，比賽前一天蔣智賢牙痛，隔天開轟，絲毫不受影響，他笑說，「首打席就知道牙痛有慢慢好起來。」蔣智賢表示，喜歡的球就揮棒，不會想太多，球來就打。