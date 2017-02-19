SBL》台銀季後賽渺茫 裕隆賀夫轟29分率隊衝第二

裕隆賀夫擺脫台銀李恩防守勾射得分。（記者林正堃攝）



〔記者林岳甫／新北報導〕背負著非贏不可壓力的台銀今日卻是全場一路落後，且裕隆洋將賀夫又強攻29分，台銀最終以68：94吞敗，晉級季後賽的機會越來越渺茫，未來不僅要自助還得天助；裕隆則與台啤並列聯盟老二。

台銀洋將李恩雖攻下17分、25籃板，但出手14次僅命中5球，投籃命中率36％，且隊友僅老將陳順詳10分與張博勝12分較佳，其他人表現皆不甚理想。

本週賽事告一段落，金酒戰績8勝20敗勝過台銀的7勝21敗，且未來雙方戰績平分秋色，金酒可靠著對戰優勢，擠下台銀搭上季後賽末班車；如此一來，台銀下週五、六遇上台啤與金酒不僅都得贏球，且還得冀望裕隆能在下週日打敗金酒，未來只要台銀再輸1場，將送金酒搭上季後賽末班車。

裕隆此役靠著賀夫一夫當關，全場繳出29分、9籃板，搭配周士淵13分進帳，贏球後戰績成為17勝11敗，超越富邦勇士並追上台啤，並列聯盟第二。

周士淵攻下全隊次高的13分。（記者林正堃攝）

