NBA全明星賽、台古熱身賽 今日賽事預告與轉播
2017/02/20 07:09
全明星賽最後一天，也是魏少、杜蘭特拆夥後首度同為隊友。（法新社）
早安，自由體育為讀者獻上精彩賽事!
NBA全明星賽最後一天，討論度最高的莫過於杜蘭特與魏斯布魯克這對「昔日兄弟檔」，兩人再度合體是否能握手言和、被媒體喻為「宿敵」的兩大球星詹姆斯與柯瑞此役對陣又會有什麼火花，喜愛籃球的朋友，千萬不要錯過!
棒球經典賽熱身賽持續進行，今晚古巴對戰台灣會有什麼表現，喜愛棒球的朋友記得鎖定!
2017札幌亞洲冬季運動會昨日開幕，台灣總共有41名選手參賽，「排灣族冰戰士」宋青陽為台灣世界級冬季運動賽事奪牌常勝軍，本次參加冬季運動會競速滑冰500公尺，會有什麼佳績，請持續關注自由體育!
NBA
09：00 全明星賽（緯來體育）、（愛爾達體育）
棒球經典熱身賽
18:30 古巴 vs.台灣（緯來體育）
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