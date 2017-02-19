經典賽》郭俊麟3局5K獲郭總肯定 林琨笙也讚成熟

郭俊麟。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕經典賽台灣隊今起在洲際球場進行3場熱身賽，西武投手郭俊麟打頭陣，對世大運培訓隊先發3局挨1安、飆5K無失分，繳出令總教練郭泰源肯定的表現，無論球速、變化球也都比郭俊麟預期好。

郭俊麟前2局都演出3上3下，送出3次三振；第3局開局遭陳毅宏敲安，但也是唯一安打，隨後連續解決3人，打線還以13安助陣，含蔣智賢2局下陽春砲，助隊11：2大勝，連同澳洲移訓熱身賽已4連勝。

郭俊麟去年在西武秋訓右側腹輕微拉傷，傷癒首戰是14日在澳洲投0.2局失2分，今晚僅是第2場，策略是盡量投好球，讓打者積極出棒，他說：「第1場太久沒比賽，好球搶不到，壞球率太高，這場跟先發捕手林琨笙討論，他要我盡量先往好球帶攻擊，照他節奏丟。」

郭俊麟希望盡量減少用球數、拉長局數，以34球完成3局，最快球速約146公里，郭總說：「俊麟在澳洲投得不盡理想，但今天投得很好，看起來慢慢進入狀況了。」

郭俊麟退場後，包括最後一任的倪福德在內，共6名投手接力各丟1局，僅王政浩、王鏡銘各失1分。郭總說：「雖然結果是好的，但還有幾人投球內容不是很好，要再調整。」

打擊部分，郭總點名都敲2安的蔣智賢、胡金龍、許基宏狀況佳，但仍要再找回自己的感覺，繼續加強。

繼2014年仁川亞運後，林琨笙今年經典賽再度與郭俊麟、明天先發對古巴的陳冠宇並肩作戰，多年後再次搭擋，他說：「兩人多了幾分成熟，自信跟霸氣都不錯。」

林琨笙曾打2009年經典賽，今年二度參與，將扛主戰捕手。談到投手整體狀況，他說，目前看來還差一點點，但相信今起熱身賽打完會有明顯進步，畢竟都是職棒選手，比賽一來就會調整到位。

林琨笙以郭俊麟、陳冠宇為例，仁川亞運時狀況也不算理想，比賽還是有辦法投出水準，就是慢慢調整到好狀態，「跟當時相比，他們多了幾分成熟，也更知道如何調整，有進步都是好事。」

台灣隊只帶2名捕手，將由林琨笙和鄭達鴻擔重任，他說：「能受教練看重就要想辦法贏球，壓力多少會有，但就是享受壓力，我的工作要設法壓低失分，給球隊更多贏球機會。」