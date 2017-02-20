英跳水金童 被爆背著未婚夫偷吃男模

〔中央社〕22歲英國跳水選手戴利被爆曾經背著交往3年多的金像獎編劇布萊克，偷吃身高198公分的俊美男模。戴利日前才承認曾與男網友互傳鹹濕簡訊，現又爆出緋聞，重創形象。

戴利（Tom Daley）10歲起參加各式跳水比賽，創下多項國際賽事最年少奪牌紀錄，成績輝煌，2012年在倫敦奧運、2016年在里約奧運各奪下1面銅牌，由於臉蛋俊俏、身材健美，在電視轉播比賽時屢屢獲得特寫，因而聲名大噪。

戴利2013年在上傳至影音網站YouTube的影片中公開出櫃，2015年10月宣布與大自己20歲的布萊克（Dustin Lance Black）訂婚，兩人感情甜蜜，戴利征戰里約奧運時，布萊克也愛相隨，並不時在臉書放閃。布萊克曾以電影「自由大道」（Milk）獲得2008年奧斯卡最佳原創劇本獎。

然而，戴利近來連番爆出醜聞，英國媒體報導，據稱戴利在未婚夫出差時密會27歲模特兒愛德華威廉（Edward William），時間長達18個月。

根據報導，戴利與愛德華威廉在2014年相識，但一直等到布萊克要去海外長期出差時，兩人才有近一步接觸。愛德華威廉甚至去過戴利與未婚夫在倫敦的住所多次，參加烤肉趴、喝咖啡。

消息人士表示，當布萊克不在家時，戴利會傳內容露骨的簡訊給愛德華威廉，邀他到家裡。但愛德華威廉向友人表示，他和戴利純粹是肉體關係，不牽涉感情。據稱這段出軌情在2015年畫下休止符。

目前有交往對象的愛德華威廉對過去這段關係不願置評。但「太陽報」（The Sun）報導，兩人關係在同志圈是公開的秘密。

戴利今年1月受訪時才說，他和未婚夫曾有7個月短暫分手，在那期間他曾和男網友互傳鹹濕簡訊與照片，但沒有發展出肉體關係，他已向未婚夫認錯，並保證決不再犯。

戴利與布萊克尚未針對爆料有所回應，但戴利的臉書仍有他和布萊克吃冰淇淋、甜蜜度過情人節的照片。