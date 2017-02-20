MLB》洋基最操右投遭球團冷諷 沙胖有話要說

畢坦西斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基牛棚投手畢坦西斯（Dellin Betances）日前打輸薪資仲裁，僅拿到300萬美元（約新台幣9225萬）的年薪，加上球團高層對他冷嘲熱諷，讓他相當不滿。隊中老大哥沙巴西亞（C. C. Sabathia）則說，他上了棒球中最難的課程。

畢坦西斯向洋基討一紙年薪500萬美元的合約，但球團只願給300萬美元，雙方進入薪資仲裁，最終由洋基勝出。洋基總裁萊文（Randy Levine）事後還說畢坦西斯不值500萬美元（約新台幣1.5億元）的價碼，讓畢坦西斯相當不滿。

沙巴西亞表示，不論早還是晚，每個球員都會學到這一課，「他只是比較早在他的生涯中學到這課，而我則是比較晚。他是個很聰明的孩子，而且會將這事情與比賽分開，去幫助球隊贏球。」

洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）則說，這事情讓畢坦西斯沒有時間去消化，「這是有時候這遊戲最糟糕的部分，仲裁可能會是有一點醜陋，我看到大多數球員繼續向前，並做他們喜歡的事情。」

畢坦西斯前3個球季合計領151萬美元（約4761萬台幣）的底薪，卻是這段期間最操勞投手（254.2局），他上季繳出3勝6敗、防禦率3.08，在73局投球中送出126次三振。

沙巴西亞。（資料照，USA Today Sports）

吉拉迪。（資料照，美聯社）